DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muammer Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık seçiminden çekildiğini açıkladı. Aydın, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ”Bugün itibariyle DSP‘nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığından istifa etmiş bulunmaktayım” dedi. 