DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muammer Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık seçiminden çekildiğini açıkladı. Aydın, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ”Bugün itibariyle DSP‘nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığından istifa etmiş bulunmaktayım” dedi.
DSP adayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminden çekildi
12.05.2019 - 14:56 | Son Güncelleme: 12.05.2019 - 15:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muammer Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildiğini açıkladı.
DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muammer Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık seçiminden çekildiğini açıkladı. Aydın, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ”Bugün itibariyle DSP‘nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığından istifa etmiş bulunmaktayım” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Demokratik Sol Parti (DSP) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Muammer Aydın,
623914 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/623914.aspx
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