Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi'nde faaliyet gösteren OYKA kağıt fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı. İddiaya göre, fabrikada odun taşıyan lastik bantta henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Olayı gören işçiler durumu Çaycuma Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeni ise yarın gündüz saatlerinde yapılan çalışmalar neticesinde belirlenecek.