Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Zonguldak, Bartın, Sinop, Ordu ve Samsun illerinin iç kesimleri), Marmara'nın doğusu (Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Balıkesir'in güney ve doğusu) ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanakla birlikte dolu görüleceği tahmin ediliyor.

Yetkililerin ve vatandaşların, sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek kuvvetli rüzgar, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ani sel ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar sistemine yansıyan harita böyle görüntülendi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 29

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27

Samsun: Parçalı bulutlu 18

Trabzon: Parçalı bulutlu 21

Erzurum: Parçalı bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32