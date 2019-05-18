Beykoz Çubuklu Mahallesi’nde bulunan 7 katlı bir iş yerinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Kavacık ve Çavuşbaşı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş merkeziden maddi hasar meydana geldi.
Beykoz’da iş merkezinde yangın paniği
18.05.2019 - 17:14 | Son Güncelleme: 18.05.2019 - 17:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beykoz’da 7 katlı bir iş yerinin kazan dairesinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale sonucu yangını kontrol altına aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : beykoz,iş merkezi,yangın,panik,
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