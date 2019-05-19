Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay önceki gün sabaha karşı yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Çınar ilçesi Fatih Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan nakliyatçılara ait kamyonların deposundan mazot çalmaya çalışan kimliği belirsiz 3 kişi, vatandaşlar tarafından fark edildi. Bir anda paniğe kapılan hırsızlar, mazot doldurdukları bidonları almadan olay yerinden kaçtı.

Güvenlik güçleri, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.