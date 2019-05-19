Olay önceki gün sabaha karşı yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Çınar ilçesi Fatih Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan nakliyatçılara ait kamyonların deposundan mazot çalmaya çalışan kimliği belirsiz 3 kişi, vatandaşlar tarafından fark edildi. Bir anda paniğe kapılan hırsızlar, mazot doldurdukları bidonları almadan olay yerinden kaçtı.
Güvenlik güçleri, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Kamyonların deposundaki mazotu çalarken fark edildiler, bidonları bırakıp kaçtılar
19.05.2019 - 10:06 | Son Güncelleme: 19.05.2019 - 10:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 3 hırsız, kamyonların deposundan mazot çalarken fark edilince, bidonları bırakıp kaçtı.
Olay önceki gün sabaha karşı yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Çınar ilçesi Fatih Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan nakliyatçılara ait kamyonların deposundan mazot çalmaya çalışan kimliği belirsiz 3 kişi, vatandaşlar tarafından fark edildi. Bir anda paniğe kapılan hırsızlar, mazot doldurdukları bidonları almadan olay yerinden kaçtı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyarbakır,
625574 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/625574.aspx
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