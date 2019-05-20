Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Sosyal medyada bir video dolaşır zaman zaman. Bir sosyal deney videosu. Burada gazeteye eleman ilanı verilir. Yüzlerce kişi başvurur. İşveren rolündeki araştırmacı görüşme yaparken “Her gün çalışacaksınız. Bayram, haftalık izin falan da olmayacak. Çağırdığımızda gece yarısı uykunuzdan uyanıp geleceksiniz” diyor. Tabii olarak karşısındaki “imkânsız”, “nasıl yani” gibi şaşkınlık ifadeleri kullanırken “Peki ücret ne olacak” diye soruyor. Cevap ise şoke ediyor. Çünkü bu işin bedeli yok. Tabii ki adaylar, “Bunu yapacak insanın delirmiş olması lazım. Bunu yapacak biri var mı?...” diye sorunca can alıcı cevap geliyor: Evet var. Annelerimiz. Hayatı boyunca bütün bunları gülümseyerek yapıyor ve hiçbir şey talep etmiyor.

İşte bu müthiş insanlardan alacağımız 5 önemli ders.

1- ŞEFKAT

Günümüz insanının yaşadığı en büyük problem, birine şefkat gösterememek. Acımasız davranıyoruz. Bakalım, öğrenelim.

2- HER ŞEYİ PLANLAMAK

Hem evin, hem çocuğun, hem de çalışma hayatının bütün sorumluluklarını omuzlarında taşıyan annelerimiz gibi güçlü birer birey olmak hayattaki zorlukları taşımamıza yardımcı olacaktır. Biz güçlü olduğumuzda onların haklı gururunu da unutmamalı.

3- ANNE GİBİ GÖZÜ PEK

Annelerimizin ne kadar cesur olduklarını hatırlayalım mı? Kimi zaman hayatta tek başlarına da kalsalar da bizi dünyaya getirip hayata hazırlayan annelerimize çok şey borçluyuz. Onlar gibi gözü pek olup başarırsak, neler olur sizce?.

4- ANNE GİBİ SABIRLI

Annemizin en sevdiği vazoyu kırdığımız gün, en sevdiği makyaj malzemesi ile duvarlara resim yaptığımız gün, kendisi için bir şey yapmaya karar verdiği ama bizim hastalandığımız gün. Bütün bunlara sabırla katlanıp bizi şartsız seven bir insan. Sabrı onlardan öğrenmeliyiz kesinlikle.

5- ANNE GİBİ AZİMLİ

Çocuğuna bir şey öğretmek için kim bilir kaç kere nasıl yapıldığını göstermiş anlatmıştır. Biz de bunu düşünüp pes etmemeyi öğrenmeli, azimle hedefe ulaşmayı kendimize ilke edinmeliyiz...

UNUTMAYIN

¥ Biz düşe kalka yürürken binlerce defa kaldıranların uzattığı eli boş bırakmayalım.

¥ Bir kelimeyi öğretirken yüzlerce defa tekrarlayanlar, şimdi bir şeyi anlamadığında “Of anne, nesini anlamadın” demeyelim.

¥ Yaşımıza bakmadan bize her şeyi veren anne babamıza sevgi ve saygıdan imtina etmeyelim.