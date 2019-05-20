Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlı mimarisinin ilk ve tek altı minareli camii olarak İstanbul’un silüetine katkı sunan, çinileri dolayısıyla yabancı turistlerin “Mavi Cami/Blue Mosque” diye tanımladıkları Sultanahmet Camii, 400 yıllık tarihinin en kapsamlı restorasyonundan geçiriliyor. Osmanlı padişahı I. Ahmed tarafından mimar Sedefkâr Mehmet Ağa’ya yaptırılan ve 1617’de ibadete açılan caminin 6 Temmuz 2017’de başlanan restorasyonu, hayırsever iş adamı Mehmet Yıldız’ın sponsorluğunda devam ediyor. Zeminden, kubbeye kadarki yüksekliği 43 metre olan caminin içine restorasyon çalışmaları için çelik iskeleler kuruldu. Caminin altı minaresinden ilki 2014 yılında yeniden örüldü. Şu an bir minarede daha güçlendirme çalışması devam ediyor. Restorasyon çalışmaları kapsamında diğer dört minaredeki statik sıkıntılar da giderilecek. Elliden fazla muhtelif desende 21 bin 43 çini de restorasyon kapsamında elden geçiriliyor. Ana kubbedeki kalem işleri uzman restoratörler tarafından raspa edilerek özgün kalem işleri temizlenip ihya ediliyor.

İBADETE AÇIK

Çelik iskelelerin, zeminden sekiz metre yüksekliğe kurulan platform üzerine monte edilmesi sebebiyle, günde 30 bin turistin ziyaret ettiği camide ibadet de kesintisiz olarak yapılabiliyor.

Camiyi güzelleştirerek geleceğe taşıyacağız

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, caminin dış avlularının altındaki tahliye kanallarında bulunan balçığın temizlenmeye başlandığını, bunun eserin geleceği açısından çok önemli olduğunu söyledi. Sarı, şunları kaydetti: Dış mekânda kubbe üzerindeki kurşun işleri tamamlandı. Kubbenin etrafına çelik çemberle güçlendirme ve takviyeler yapıldı. Restorasyonun sevindirici bir yönü var, statik açıdan herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Caminin 400 yıllık tarihî kapılarının konservasyonları yapıldı. Sultanahmet Camii, geleceğe daha güzel onarılmış şekilde taşınmış olacak. Beyazıt, Teşvikiye, Rüstem Paşa, Yeni Cami gibi önemli camilerin restorasyonları devam ediyor. Bunlar da tamamlandığında selatin camilerinin tamamı restore edilmiş olacak.