Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayraklı ilçesinde saat 08.30 sıralarında iş yerinden hırsızlık girişimde bulunan B.A., polis tarafından fark edilince kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonunda yakalanacağını anlayan B.A., İZBAN Bayraklı istasyonundaki köprünün korkuluklarının arkasına geçti. O sırada yanına gelen bir kişi, onunla sohbet etmeye başladı. Vatandaş, korkuluklardan ellerini çekerek kendini aşağı bırakan B.A.'yı kollarından tutarak yakaladı. Vatandaşa bir kişi daha yardım etti, 3 polis de olay yerine geldi ve B.A.'yı direnmesine rağmen korkuluklardan çekerek çıkardı. B.A., polisler tarafından araçla karakola götürüldü. Olay yerinde bulunan bir kadının, intihar girişimini soğukkanlılıkla cep telefonuyla kaydetmesi dikkat çekti.