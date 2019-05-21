Yenice ilçesine bağlı Cihanbey köyünde öğle saatlerinde dolu yağışı meydana geldi. Fındık büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları şaşırtırken tarlada mahsulü olan köylüler ise dolu yağışından dolayı tedirgin etti. Belirli bir süre devam ettikten sonra yerini yağmura bırakan dolu köylülerin bahçelerine ektikleri ürünlere zarar verdiği öğrenildi.
Mayıs ayında yağan dolu, köylüleri tedirgin etti
21.05.2019 - 17:30 | Son Güncelleme: 21.05.2019 - 17:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük’ün Yenice ilçesinde Mayıs ayında etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı köylüleri şaşırttı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Karabük,dolu,
626198 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/626198.aspx
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