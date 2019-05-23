Olay, geçtiğimiz Salı günü Kemalpaşa Kızılca Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, çatıda onarım çalışması yapan Erdoğan Yiğit (51) isimli işçi bir anda dengesini kaybedip aşağıya düştü. Olayı görenler sağlık görevlilerine haber verirken, talihsiz adam ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 hafta hastanede kalan Yiğit, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çatıdan düşen işçi kurtarılamadı
23.05.2019 - 12:56 | Son Güncelleme: 23.05.2019 - 12:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir evin çatısında çalışma yapan işçi düşerek hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : işçi,çatı,
626629 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/626629.aspx
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