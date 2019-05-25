Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazetenin ilk basımının yapıldığı 1970 yılından bu yana evlerine Türkiye gazetesi ulaşan Rıza Amca, geçen onca yıla rağmen her sabah aynı heyecanla gazeteyi eline alıp okuduğunu belirtti. Türkiye gazetesini okumadan işe başlamayan alüminyum doğrama ustası Rıza Amca, hem oğlu Ekrem Aşkan (27) hem de torunu Oğulcan Aşkan’a (8) örnek oldu. Üç kuşak Türkiye gazetesi abonesi olan Aşkan ailesi, gazetenin verdiği içerik ve fikirlerle çok şey kazandıklarını dile getirdi. Merhum Enver Ören’in kurduğu Türkiye gazetesinin sahibi değişmeyen tek gazete olduğuna işaret eden Rıza Aşkan “Bu gazete Enver Ören’in çizdiği yoldan hiç ayrılmadı. Her ailenin gönül rahatlığıyla okuyabileceği ve çocuklarına da okutabileceği bir gazete olarak yıllardır hem iş yerime hem evime giriyor. Gazetenin özellikle dinî makalelerin, asr-ı saadet döneminden konuların, köşe yazılarının yer aldığı Bizim Sayfa’yı her gün merakla bekliyoruz. Bu ‘Türkiye’ aşkı ailemizde babadan oğula, dededen toruna devam edecek” dedi.