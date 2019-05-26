Olay, öğlen saatlerinde Selçuk ilçesindeki İZBAN Selçuk istasyonu çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2001 doğumlu olan ancak 18 yaşını henüz doldurmayan B.S., dayısı M.Ç.'ye silahla kurşun yağdırdı. 16 el ateş ettiği öğrenilen B.S. olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan dayı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç olayın ardından emniyet ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Dayısını 16 el ateş ederek öldürdü
26.05.2019 - 18:55 | Son Güncelleme: 26.05.2019 - 18:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Selçuk ilçesinde 18 yaşını henüz doldurmayan genç, dayısını 16 el ateş ederek öldürdü.
Etiketler : İzmir,yaşam haberleri,
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