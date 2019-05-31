Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki Zafer ve Bahçelievler mahallelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, farklı adreslerdeki 12 şüpheli ile birlikte, 5 parça halinde 50,48 gram skunk maddesi, 36 adet ecstasy hap ve 12 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Polisin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8’ine ‘uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapılırken, diğer 4 şüpheli ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Isparta’da 2 mahalleye eş zamanlı zehir operasyonu: 12 gözaltı
31.05.2019 - 09:58 | Son Güncelleme: 31.05.2019 - 09:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Isparta’da narkotik polisinin 2 mahalledeki farklı adreslere eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki Zafer ve Bahçelievler mahallelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Isparta,narkotik,
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