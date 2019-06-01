Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sümbül Anadolu Lisesi 10. sınıfta okuyan 18 yaşındaki Selcan Özatak, 27 Mayıs'ta eve dönmedi. 5 gündür kendisinden haber alınamayan Selcan’nın abisi Oktay ve amcası Veysi Özatak, Selcan’ı bulanların insanlık namına kendilerine haber vermeleri çağrısında bulundular.

Aile fertleri olarak perişan olduklarını söyleyen Özatak ailesi, aramadık yer bırakmadıklarını ve durumu güvenlik güçlerine de bildirdiklerini belirterek, Selcan’ı görenlerin 155 polis veya 0552 242 2501 ve 0530 363 3256 numaralardan aramalarını istediler.