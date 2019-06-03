Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, "Phılo" isimli  özel yatın Yalıkavak Tilkicik Koyu'nda bağlı bulunduğu yerden çalındığı ihbarı  üzerine harekete geçti.

Yatın göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılabileceğini değerlendiren  ekipler, çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı.

Çalınan yatın Yalıkavak açıklarında görülmesi üzerine durdurulan  yatta, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan Suriye, Irak ve Filistin  uyruklu 20 kişi belirlendi.

Sahil güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz  göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. 

Yat ise ekipler tarafından Yalıkavak limanına götürüldü.