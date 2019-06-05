Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara-Kars arasında hizmet vermeye başlayan Turistik Doğu Ekspresi, güzergâhındaki durak noktalarıyla yolcularına farklı lezzetleri tatma ve kültürel değerleri görme imkânı da sunuyor. Gün aşırı yapılan seferlerde Turistik Doğu Ekspresi; Erzincan, İliç, Erzurum, Sivas’ın Divriği ve Bostankaya istasyonlarında uzun süreli durarak yolcularının buraları keşfe çıkmasını sağlıyor.

Erzincan’daki molada yolcular, asıl adı Muhammed Vehbi olan tasavvuf ehli Terzibaba’nın Osmanlı mimarisinin örneği olan türbesini, 19. yüzyılın başlarında inşa edilen Taşçı Hamamı, Erzincan Kalesi’ni ve saat kulesini ziyaret edebiliyor. Yolcular, mahallî lezzetlerden kete ve Erzincan çorbasını, yağda kızartılan pestilin üzerine ceviz dökülerek sunulan pestil kavurmasını, nohut, fasulye, bulgur, ayran, nane ve tereyağıyla hazırlanan gendime çorbasını tadabilirken, hediyelik olarak tava leblebi, tulum peyniri, kavrulmuş buğday ve Osmanlı döneminde kurulmuş tuz ocaklarından 100 metre derinlikten çıkarılan Kemah tuzu alabiliyor.

Turistik trenin İliç’teki molasında yolcular; Bağıştaş Köprüsü, Kemaliye Karanlık Kanyon, Kemaliye evlerini görme fırsatı yakalıyor. Yolcular isterlerse yamaç paraşütü, rafting, at safari gibi tabiat sporları da yapabiliyor.

Turistlik Doğu Ekspresi’nin uzun süreli mola verdiği üçüncü istasyon Erzurum’da; tabyalar, üç kümbetler, şehrin sembolü hâline gelen Çifte Minareli Medrese ile Yakutiye Medresesi ziyaretçilerini bekliyor. Erzurum Kongresi’nin düzenlendiği bina, Atatürk’ün şehirde konakladığı müze ev, Taşhan ve Erzurum evleri de, şehirde görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor. Cağ kebabı ve kadayıf dolmasının mutlaka tadılması gereken Erzurum’dan; Oltu taşından tespih ve takılarla mahallî küflü peynir ve İspir fasulyesi alınabiliyor.

Kars’a ulaşan yolcular; Rus işgali sırasında Yusufpaşa, Ortakapı ve Cumhuriyet Mahallelerinde uygulanan Baltık mimari anlayışın örneklerini görebiliyor. Ünlü mutasavvıf Ebü’l-Hasan Harakâni’nin türbesi ve cami, Kars Müzesi, 1579 yılından kalma Taş Köprü, Kümbet Camii şehirde görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor. Ani Arkeolojik alanı ve Fethiye Camii de turistlerin ilgisini çekiyor. Kars’a özgü lezzetler arasında tandırda kaz çekmesi, tencerede şiş kebap, ekşili et, haşıl, kete, hasuda yer alıyor. Sadece Kağızman’da yetişen uzun elma, bal ve kaşar peyniri, kaz tüyü yastık, yolcuların sevdiklerine götürebilecekleri hediyelikler arasında bulunuyor.

Turistik Doğu Ekspresi yolcuları, dönüş yolunda ise uzun süreli duraklayacakları Sivas Divriği’de temelinden burcuna kadar otantik bir Türk eseri olan kaleyi ve “Anadolu’nun Elhamra’sı” olarak anılan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası’nı gezebiliyor. 800 yıllık bir zaman dilimine şahitlik eden Çifte Minareli Medrese ve Gök Medrese de ziyaretçilerini bekliyor. Şifahiye Medresesi, Sivas Ulu Cami ve Arkeoloji Müzesi de görmeden şehirden gidilmemesi gereken yerlerden. Pehli, hıngel, Sivas köftesi, pancar sarması, madımak yemeği Sivas mutfağının tadılması gereken lezzetleri arasında yer alıyor.