LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Belirlenen takvime göre, LGS başvuruları 23 Mart 2026 itibariyle başladı. Okul müdürlükleri de başvuru sürecinde öğrenciler ve velilere rehberlik edecek. Peki, e-Okul LGS başvurusu nasıl yapılır?

Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl 14 Haziran 2026'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre başvurular, 23 Mart-10 Nisan 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılabilecek. Sınav giriş belgeleri 3 Haziran 2026'da ilan edilecek, sınav sonuçları ise 10 Temmuz 2026'da açıklanacak. İki oturum arasında isteyen öğrencilere beslenme paketi verilecek. Başvurular, okul müdürlüklerince 13 Nisan 2026'ya kadar onaylanacak.



Yurt dışında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler de kılavuzda yer alan esaslar doğrultusunda başvurularını yapabilecek. Bu öğrencilerin başvuru belgeleri büyükelçilikler veya başkonsolosluklar aracılığıyla 10 Nisan 2026'ya kadar ilgili e-posta adresine gönderilecek; belgelerin asılları ise en geç 17 Nisan 2026'ya kadar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ulaşacak şekilde gönderilecek. Öğrenciler başvuru durumlarını elektronik ortam üzerinden takip edebilecek.



SINAVIN KAPSAMI

Merkezî sınavda 8'inci sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlar esas alınacak. Sorular; öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlanacak. Birinci oturumda Türkçe, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre uygulanacak.



Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

LGS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 10 Temmuz 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.



Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026'te ilan edilecek.

NAKİL SÜRECİ

Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

