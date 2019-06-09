Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da iki yıl önce eşi Gurbet ile dünya evine giren 38 yaşındaki Ferdi Çakıcı, ticari-hukuk eğitimi alırken aynı zamanda dövüş sanatları eğitmenliği yapıyor. Spor yaparken yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hızlı kilo alıp veren Çakıcı, 2018 yılında 133 kiloya kadar ulaştı. Tüm diyet çeşitlerini deneyen, spora da ara vermeyen Çakıcı, ne yapsa da ideal kilosuna ulaşamadı. Baba olmayı çok isteyen Çakıcı, aşırı kiloları nedeniyle oluşan bel ağrıları ve ileride gelişebilecek şeker hastalığı nedeniyle kilo sorunun kökten çözmeye karar verdi.

Obezite ameliyatı (tüp mide) olmaya karar veren Çakıcı, yaptığı araştırmaların ardından Türkiye'de görev yapan Obezite Cerrahisi Uzamanı Op. Dr. Tufan Ergenç'e ulaştı. Çakıcı, 6 ay önce Dr. Ergenç ve ekibi tarafından gerçekleştirilen obezite ameliyatıyla yeni bir hayata "Merhaba" dedi. Hızla kilo veren, bel ağrıları biten Çakıcı, 18 Nisan'da ikinci bir mutluluk daha yaşadı. Çakıcı çiftinin biricik oğulları Emir dünyaya geldi. Ameliyat kararı öncesi günleri hakkında konuşan Çakıcı, "Eşimin bana 'baba olacaksın' demesi üzerine düşünmeye başladım. Bel ağrıları yaşayan ve şeker hastası bir baba olmak istemiyordum. O an obezite ameliyatı olmaya karar verdim. Tufan Hocam ve ekibine minnettarım" diye konuştu.