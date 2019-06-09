Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Tarsus- Adana- Gaziantep otoyolunun Mersin istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyol içerisinde iki yolcu otobüsü ve iki otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen itfaiye cankur ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak ambulansa bindirdi. Yaralılar ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili çalışmalar devam ediyor, otoyol ise geçici olarak trafiğe kapatıldı.