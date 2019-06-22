Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytinburnu sahilinde batık bir şekilde bulunan “Bereket” isimli kuru yük gemisinin sökülme işlemleri için deniz üzerine kurulan dev vinç kullanılıyor. Su altında belirli kısımları kesilen batık gemiyi vinç parçalar halinde kaldırıyor. Küçük kısımları gemilere yüklenip götürülüyor. Geminin su üzerinde gözüken kısmı da yerinden sökülerek sahilin kenarına getirildi. Dev vinçle Zeytinburnu sahilinde söküm işlemleri yapılırken havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde vincin büyüklüğü gözler önüne serildi. Yıllarca suyun içinde çürüyen gemi işçiler tarafından parçalarına ayrılıyor. Tanzanya bandıralı 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki "Bereket" adlı kuru yük gemisi söküm işleri devam ediyor.