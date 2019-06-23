Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı bulutlu 31 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32 
İzmir: Az bulutlu 35 
Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33 
Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 
Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 
Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 28 
Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 38 