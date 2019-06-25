Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önce iş sahibi olan ardından çocukluk hayalini gerçekleştirmek için üniversite imtihanına giren üç çocuk babası Açıkel, eşinin beş sene boyunca her gün kapısına kadar götürdüğü Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) İlahiyat Fakültesini bitirerek diplomasını aldı. Açıkel “Beş sene boyunca beni yağmur, kar, kış, sıcak, soğuk demeden, derslere, sınavlara getiren ve bitinceye kadar bekleyip tekrar eve götüren hanımıma teşekkür ediyorum” dedi. KİYÜ Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammed Ruhat Yaşar, Mahmut ve Adeviye Açıkel çiftinin elde ettiği ortak başarının kendilerini çok duygulandırdığını söyledi.