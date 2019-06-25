Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Metal Sanayi Bölgesi’nde kimliği belirsiz şahıslar tarafından yakılan ateş yangına sebebiyet verdi. Atıkların yakıldığı ateş sebebiyle bir anda gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Dumanları gören vatandaşlar yangın olduğunu sandı. Ancak gerçek kısa sürede anlaşıldı. Kendini bilmezler tarafından ateşe verilen atıklar İnegöl’de hoş olmayan manzaralar ortaya çıkardı. İnegöllüler bu tür olayların yaşanmasında tepki gösterdi.