Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ereğli-Alaplı kara yolu Mevrealtı mevkisinde, sürücüsü heniz belirlenemeyen bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Özge Özsoy'a (26) çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi. Polis ekipleri Özsoy'a çarpan aracın plakası ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.