Ereğli-Alaplı kara yolu Mevrealtı mevkisinde, sürücüsü heniz belirlenemeyen bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Özge Özsoy'a (26) çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi. Polis ekipleri Özsoy'a çarpan aracın plakası ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.
Aracın altında kalan genç kadın hayatını kaybetti
29.06.2019 - 01:37 | Son Güncelleme: 29.06.2019 - 01:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
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633725 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/633725.aspx
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