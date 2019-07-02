Karakaş ve Baltacı, Bahçelievler Kuyumcukent Nikâh Salonu’nda dünyaevine girdi. Yakınları ve gazetemiz çalışanları genç çifti bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Nikâh şahitliğini haber müdürümüz Fatih Selek’in yaptığı Karakaş, mutluluğunu “Emel’ime kavuştum” diye ifade etti. Arkadaşlarımızı tekrar tebrik eder, sonsuz saadetler dileriz.
Damat bizim kız bizim
02.07.2019 - 02:23 | Son Güncelleme: 02.07.2019 - 02:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Haber koordinatörümüz Talip Karakaş ile bölge haberleri editörlerimizden Emel Baltacı iş arkadaşlığını hayat arkadaşlığına dönüştürdü ve nikâh masasına oturdu.
Etiketler : Talip Karakaş,Talip Karakaş emel baltacı,
634272 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/634272.aspx
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