Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karakaş ve Baltacı, Bahçelievler Kuyumcukent Nikâh Salonu’nda dünyaevine girdi. Yakınları ve gazetemiz çalışanları genç çifti bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Nikâh şahitliğini haber müdürümüz Fatih Selek’in yaptığı Karakaş, mutluluğunu “Emel’ime kavuştum” diye ifade etti. Arkadaşlarımızı tekrar tebrik eder, sonsuz saadetler dileriz.