Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 05.00 sularında Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Ragıp Tüzün Mahallesi İvedik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akın Caddesi istikametinde ilerleyen otomobil, İvedik Caddesi üzerinde Ulus yönünde seyreden Özkan A. yönetimindeki halde çalışan işçileri taşıyan otomobil ile çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 1’i ağır toplam 8 kişi yaralanırken bir otomobilin sürücüsü yaralı halde kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan yaralılardan Gülseren Ö., Musa A., Sebahat B. ile diğer otomobilde bulunan Özkan A., Hasan S., Eymen A., Fuat A Y.’yı olay yerine gelen ambulans ile çevredeki hastanelere sevk etti.

Kazanın etkisiyle iki otomobilde kullanılamaz hale gelirken polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.