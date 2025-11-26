Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Papa 14. Leo ile dünyanın en büyük 3. kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo'nun İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkati çekmesi, Gazze'de acil ateşkesin sağlanmasına yönelik mesajlar vermesi bekleniyor. İlk kez basın toplantısına ev sahipliği yapacak Cihannüma Salonu, kubbesinde yer alan Alak suresinin 4. ve 5. ayetlerinin "O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir." şeklindeki Türkçe mealiyle dikkati çekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini yarın Türkiye'ye gerçekleştirecek Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile İsrail'in Filistin'de devam eden soykırımı, Orta Doğu'da barışın inşası, güncel bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alacak.

Papa 14. Leo, 27-30 Kasım tarihlerinde Ankara başta olmak üzere İstanbul ve İznik'te temaslarda bulunacak.

Türkiye'yi ziyaret edecek beşinci Papa olacak Papa 14. Leo, Ankara'da ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Papa 14. Leo, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo'nun baş başa görüşmesinde, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin yanı sıra Filistin başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.

CİHANNÜMA SALONU'NDA İLK BASIN TOPLANTISI

Erdoğan ve Papa 14. Leo, ikili görüşmesinin ardından dünyanın en büyük 3. kütüphanesi konumunda olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Bu aynı zamanda Cihannüma Salonu'nda gerçekleştirilecek ilk basın toplantısı olma özelliğini taşıyor.

SALONUN KUBBESİNDE ALAK SURESİNİN AYETLERİ YER ALIYOR

Dünya, kainat anlamına gelen "cihan" ile gören, gösteren anlamına gelen "nüma" sözcüklerinin birleşiminden oluşan Cihannüma Salonu, kütüphanenin dünyaya açılan penceresi olarak değerlendiriliyor.

Cihannüma Salonu'nda 100'ün üzerinde ülkeye ait, 134 farklı dilden kitaplar okuyucuların hizmetine sunuluyor.

Salonun kubbesinde, Alak suresinin 4. ve 5. ayetlerinin "O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir." şeklindeki Türkçe meali yer alıyor.

DÜNYAYA "GAZZE'DE ACİL ATEŞKES" MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo'nun bu salonda yapacakları ortak basın toplantısında, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmesi, tüm dünyaya İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması, Gazze'de acil ateşkesin sağlanmasına ilişkin mesajlarını vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mayıs ayında Papa 14. Leo'ya Papalık makamına seçilmesi dolayısıyla tebrik mektubu göndermişti.

Erdoğan, mektubunda, "Papa Fransuva ile kurduğumuz samimi ve yapıcı diyaloğu sizinle de sürdüreceğimize inancım tamdır. Türkiye ile Vatikan arasındaki münasebetlerin daha da ileri taşınmasının, uluslararası alanda hoşgörünün güçlenmesine ve Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılmasına önemli katkı sağlayacağı samimi kanaatimdir." ifadelerini kullanmış, ayrıca Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde bulunmuştu.

PAPA 14. LEO, FİLİSTİN İLE İLGİLİ OLUMLU MESAJLAR VERDİ

Göreve geldiği mayıs ayından bu yana birçok defa Gazze'deki insani duruma dikkati çeken açıklamalarda bulunan Papa 14. Leo, konuşmalarında Gazze'deki insani duruma işaret ederek, yaşananları endişeyle takip ettiğini söylemişti.

Papa 14. Leo, İsrail'in Gazze'deki kiliseleri de hedef almasına ilişkin endişelerini dile getirirken, Gazze konusunda İsrail'e bazı baskıların yapıldığını ama Tel Aviv’in ABD'nin çağrılarına da cevap vermediğini vurgulamıştı.

Gazze için barış çağrısında bulunan Papa 14. Leo, "Tekrar ediyorum şiddete, zorla sürgüne, intikama dayalı bir gelecek yoktur. Halkların barışa ihtiyacı var, onları gerçekten sevenler barış için çalışır." demişti.

Papa 14. Leo ayrıca, Gazze'de yaşananları "katliam" olarak nitelendirdiği için İsrail'in eleştirdiği Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'e, Vatikan'ın görüşünü aktardığını belirterek sahip çıkmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim'de duyurduğu ve 10 Ekim'de devreye giren Gazze'de ateşkes planına ilişkin değerlendirme yapan Papa, "Son günlerde barış sürecini başlatma anlaşması, 'Kutsal Topraklar'da bir umut ışığı yaktı. İlgili tarafları, İsrail ve Filistin halklarının meşru özlemlerine saygı duyan adil ve kalıcı barışa doğru çizdikleri yolda cesurca ilerlemeye teşvik ediyorum. İki yıllık çatışma, özellikle çocuklarını, ailelerini, arkadaşlarını, her şeylerini acımasızca kaybedenlerin kalplerinde her yerde ölüm ve enkaz bıraktı." ifadelerini kullanmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki çocuklar için 5 bin doz antibiyotik gönderilmesi kararı da veren Papa 14. Leo, kasım ayı başında Vatikan'ı ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmiş, görüşmede, Gazze'de halka yardım ulaştırılması ve iki devletli çözüm mesajlarını paylaşmıştı.

İSTANBUL VE İZNİK'İ DE ZİYARET EDECEK

Ankara'daki temaslarının ardından cuma sabahı Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'nde Hristiyan din adamlarıyla bir araya gelecek Papa 14. Leo, Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret ettikten sonra helikopterle İznik'e geçecek. Papa 14. Leo, burada ayine katılacak.

Papa 14. Leo, cumartesi günü Sultanahmet Camisi'ni ziyaret edecek, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ne gidecek, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek, Volkswagen Arena'da yapılacak ayini yönetecek.

Ziyaretinin son gününde Ermeni Apostolik Katedrali'ndeki ayine katılacak Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi'nin kuruluş tarihi nedeniyle patrikhaneyi tekrar ziyaret edecek ve Patrik Bartholomeos ile bir araya gelecek.

SEZER DOGRU

