Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gündüz Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinden geçerek Irak yönüne doğru geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Suriye'ye üzerinden daha önce dolu olarak gece saatlerinde geçen konvoy, üstleri açık olan tırın boş olduğu görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerinden gelerek Irak yönüne ilerlediği görüldü.