Edinilen bilgilere göre kaza, saat 08.30 sıralarında Sivas-Kayseri yolu Kovalı kavşağında meydana geldi. Kavşakta dönüş yapan R.G. idaresindeki 22 BH 558 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu araçta bulunan R.G., S.G. ve M.G. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
07.07.2019 - 10:37 | Son Güncelleme: 07.07.2019 - 10:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 08.30 sıralarında Sivas-Kayseri yolu Kovalı kavşağında meydana geldi. Kavşakta dönüş yapan R.G. idaresindeki 22 BH 558 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu araçta bulunan R.G., S.G. ve M.G. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler : sivas,kaza,trafik kazası,
635420 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/635420.aspx
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