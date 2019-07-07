Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 08.30 sıralarında Sivas-Kayseri yolu Kovalı kavşağında meydana geldi. Kavşakta dönüş yapan R.G. idaresindeki 22 BH 558 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu araçta bulunan R.G., S.G. ve M.G. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

