Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN



Kadınların vazgeçilmezi takılar uyurken çıkarılmadığında hem takı hem kişiler zarar görebiliyor. Ter ve tozun takıları yıprattığını söyleyen 30 yıllık kuyumcu atölyesi sahibi Adem Arslan “Hanımlar son dönemde takılarının renginin solduğunu, taşların düştüğünü söyleyerek geliyor. Bunu önlemek için uyurken ve denizde takıların çıkarılmasını tavsiye ediyoruz” diyor. İşte Arslan’ın tavsiyeleri:

¥ Ter ve toz takıları matlaştırır. Kadınlar takılarını evde deterjan ve ılık su ile temizleyebilir. Kullanmadıkları diş fırçasının arkası ya da pamukla taşların arkası ovulmalı. İyice duruladıktan sonra havlu yardımıyla kurutulmalı.

¥ Evde yapılan temizleme işlemi geçicidir. Takılara senelik bakım yapılmalı. Bir kuyumcu ya da atölyeye götürebilirler. Çünkü yüzüğü bir yere çarpabilirsiniz. Kolye ve bileklikler incelip kilidi deforme olabilir. Bu da fark etmeden açılıp düşmesine sebep olabiliyor.

¥ Gece yatarken takıları mutlaka çıkarın. Çünkü terleme renge zarar veriyor, zaman zaman kırılmaya sebep oluyor.

ZİNCİRLER KÜÇÜK POŞETE

¥ Zincirler çok kolay dolaşır. Onu açmaya çalışırken zarar verebilirsiniz. Bunu önlemek için küçük kilitli şeffaf poşetlere koymak en iyi çözüm olacak. Bu şekilde rahatlıkla çantada bile taşınabilir.

¥ Sık sık karşılaştığımız bir problem de takıların denizde kaybolması. Tuzlu su hem zarar verir, hem de kaybolma riski çok fazladır. En iyisi takıyla denize, havuza girmeyin.

¥ Elmas suya sokulmamalı. Aksi hâlde matlaşır.

¥ Takılarınız imitasyon olduğundan zarar görmelerini umursamayabilirsiniz ama bu defa da cildiniz zarar görür.