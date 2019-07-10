Didim Tekağaç açıklarında sabah saatlerinde lastik bot ile kaçış hazırlığında olan bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin lastik botta yaptığı denetimde 16 Suriye, 7 Somali, 3 Uganda, 2 Kamerun, 2 Filistin ve bir Sudan uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi.
Didim’de aynı bölgede yaklaşık 45 dakika sonra ikinci bir grup daha tespit edildi. Lastik bot içinde Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanırken, bir saat içinde Tekağaç açıklarında toplam 72 düzensiz göçmen yakalanarak işlemlerinin yapılması için Didim Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Didim’de bir gecede 73 göçmen yakalandı
10.07.2019 - 15:41 | Son Güncelleme: 10.07.2019 - 15:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın Didim ilçesi kıyı şeridinden yasa dışı yollardan lastik botlar ile kaçış hazırlığında olan toplam 73 düzensiz göçmen yakalandı.
Didim Tekağaç açıklarında sabah saatlerinde lastik bot ile kaçış hazırlığında olan bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin lastik botta yaptığı denetimde 16 Suriye, 7 Somali, 3 Uganda, 2 Kamerun, 2 Filistin ve bir Sudan uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Didim,
636146 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/636146.aspx
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