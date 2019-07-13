Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elbistan ilçesi Kışla Caddesi’nde meydana gelen kazada, halk otobüsünden inerek evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen 71 yaşındaki Güldane Menekşe’ye, Cuma P.’nin kullandığı 46 ABE 277 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle önce aracın ön camına sonra da yere düşen talihsiz kadın, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Menekşe, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Menekşe’nin, ambulansla Kahramanmaraş’a sevk edilmesi kararlaştırıldı. Menekşe’yi alan ambulans, yaralının kalbi durunca hastaneden fazla uzaklaşmadan geri dönmek zorunda kaldı. Tekrar acil servise getirilen talihsiz kadının duran kalbi, doktorların çabası ile yeniden çalıştırılsa da bu müdahale Menekşe’yi hayatta tutmaya yetmedi. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Menekşe, hayatını kaybetti.

Menekşe’nin cansız bedeni, morga konulurken acı haberi alan yakınları gözyaşına boğuldu.