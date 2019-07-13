Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il merkezinde 4 adrese eş zamanlı 'yasa dışı bahis' operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 1 sigara matik oyun makinesi ve içerisinde 15 lira para, 4 akıllı cep telefonu, 4 laptop, 1 masa üstü bilgisayar ile 1 harddisk ele geçirildi.



Ekipler, 4 ayrı işyeriyle ilgili adli ve idari işlem yaptı.