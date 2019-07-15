Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin'de taksicilik yapan Baver Alpaslan, üç ay önce aldığı aracında şehit ailelerini ücretsiz taşımaya başladı.

ISRARLA ÖDEMEK İSTİYORLAR

Mardin'de aracına aldığı bir şehit yakını ile yaşadığı sohbet sonrası bu kararı alan taksici Baver Alparslan 3 aydır yeni aldığı aracı ile şehit ve gazi yakınlarını ücretsiz taşıyor. Mardin'de bir ilke imza atan Baver Alparslan, aracına binen ve ısrarla ücret ödemek isteyen şehit yakınları karşında da zor anlar yaşıyor.

15 TEMMUZ MİLAT OLDU

Başlattığı uygulama ile ilgili muhabirine açıklamalarda bulunan Alparslan, FETÖ’nün 15 Temmuz Hain darbe girişiminde çok sevdiği 2 kişinin şehit düştüğünü ifade ederek şehit yakınlarının acısını anlamaya çalıştığını ve bu konuda duyarlı olmak için böyle bir uygulama başlattığını söyledi.



"ŞEHİT AİLELERİ BİZE EMANET"

Alparslan, “Şehit ailelerimize ücretsiz hizmet vermekteyim. Ben 6 yıldır taksiciyim. Bu aracımı da 3 ay önce aldım. 2 ay önce bir şehit ailesi aracıma bindi. Şehit ailesi olduğunu anlattı. Ayrıca Ankara'da 15 Temmuz hain darbe girişiminde çok sevdiğim bir arkadaşımın kardeşi ve yeğeni külliyenin önünde şehit oldu. Bende şehit yakınları anlamaya başladım. Bende böyle bir çalışma başlattım. Bazı müşterilerimiz araca biniyor ücreti ödüyor ve şehit yakını olduğunu söylüyor. O zaman zor oluyor. Bugün de Mardin Devlet Hastanesi’nde bir şehit yakınımız vardı aradı gittim yeni şehre bıraktım. Şehit aileleri bize emanet. Şehitlerimiz bizler için bu bedeli ödemişler ailelerimiz bize emanet sahip çıkacağız" dedi.