Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda, U.K., F.D., B.T., E.G., M,Ş., M.G., Ö.T., O.A., E.A., İ.T., C.A. ve Ö.A.K yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında 3,93 gram esrar, 6 gram metamfetamin ve 2 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerden 7'si, 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen E.A., İ.T., C.A., Ö.A.K. ve M.G'nin ise emniyette işlemleri sürüyor.
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
24.07.2019 - 10:33 | Son Güncelleme: 24.07.2019 - 10:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de, polisin uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik düzenlediği operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Kayseri,narkotik,uyuşturucu,
639206 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/639206.aspx
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