Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahellesi Filistin Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada Serkan D. ile Ömer Ç. vücutlarına aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaşanan kavga ile ilgili olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri kavgaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.