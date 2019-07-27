Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçoğunda “çalıntı” kaydı ile İnterpol tarafından araması bulunan lüks otomobillerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yurda kaçak yollarla çeşitli marka ve modelde lüks otomobil sokan şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Van, Adana, Ankara, Kocaeli, Ağrı, Çanakkale ve Mersin olmak üzere 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, ÖTV vergisi alınmadan ya da yarı bedeli ödenerek yurda sokulup sisteme işlenen ve normal piyasa fiyatının altında satıldığı belirlenen çeşitli marka ve modelde 19 lüks araç ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 40 milyon TL olduğu belirlenen lüks araçlar, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesine çekildi. Haklarında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet etmek” ve “resmî belgede sahtecilik” suçlarından işlem başlatılan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.