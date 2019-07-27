Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars Kalesi ve Taş Köprü ve Evliya Camii’nin bulunduğu bölgede yavrularını çıkaran yaban ördeklerinden birisinin 8 yavrusundan 4 tanesi kalırken, diğer ördeğin ise 6 yavrusun yeni yumurtadan çıktı gözlendi.



Anne ördekleri sürekli yavrularının yanında hareket ederek onları dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı korumaya çalıyor. Özellikle son günlerde sokak köpeklerinin suya girerek kovaladığı yaban ördeklerinin yavrularını büyütmesi ise bu şartlarda zor görünüyor.







Kars Çayı’nda yavrularıyla birlikte yaşayan ördekleri bir taraftan sokak köpekleri tehdit ederken, diğer taraftan da çayının suyunun sürekli çekilmesiyle birlikte zeminde oluşan yosun, ördeklerin hareket alanını darlaştırıyor. Yetkililerin biran evvel Taş Köprü ile Demir Köprü arasında sıkışmaya başlayan ördekleri daha sağlıklı bölgelere bir şekilde taşıması gerekiyor.