Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 06.30 sıralarında Asmalıevler Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Ulus Kavşağı'ndan Pamukkale Üniversitesi Kavşağı yönüne giden Sinan Özer (55), yönetimindeki 42 DZR 71 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün kontrolünü kaybetti. Otobüs, aynı yöne giden Süleyman Seden (49) yönetimindeki 20 PH 799 plakalı kamyonete çarptı. Seden'in kamyoneti de önündeki Mesut Kaytazcı (69) yönetimindeki 20 R 6820 plakalı TIR'a çarptı.

Savrulan üç araç da refüjün demir bariyerlerini parçalayarak karşı şeride geçti. Burada, kaldırımda park halindeki 20 DV 912 plakalı otomobil ile bir evin bahçe duvarına çarparak durabilen yolcu otobüsü, TIR ve kamyonet, ortalığı savaş alanına çevirdi.

Kazada, TIR şoförü Mesut Kaytazcı, otobüs şoförü Sinan Özer ile yolculardan Sündüz Gülbeyaz (38) ve kızı Aybike Gülbeyaz (16) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulaslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Otobüsteki diğer yolcular ise nakledildikleri başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.

Yapılan incelemerin ardından araçlar çekiciler yardımıyla bölgeden kaldırıldı.