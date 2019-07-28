Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi 47118. Sokak'ta bulunan bir çay ocağında meydana gelen olayda İzzettin Şeker, iki kişinin çapraz ateş açması sonucu ensesinden vurularak hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar ise otomobile binerek içerisindeki 2 kişiyle birlikte olay yerinden kaçarken, silah sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Zanlıların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini büyük bir titizlikle inceleyerek, zanlıların plakası çamurla kapatılmış bir otomobille kaçtığını saptadı. Otomobilin plakasını kaçış güzergahındaki farklı güvenlik kamerası görüntülerinden tespit eden polis, beyaz otomobilin Ankara’dan Ali Can Ayna tarafından kiralandığını belirledi.

KAN DAVASINDA 15 YIL SONRA KANLI YÜZLEŞME

Olayı derinlemesine inceleyen cinayet büro dedektifleri yaptıkları araştırmada, Şeker ailesiyle Ayna ailesinin yıllar önce bir kan davasından dolayı husumetli olduğunu saptadı. İddiaya göre, 9 Mart 2004 yılında Ayhan Ayna (24), boşanma davası yüzünden çıkan bir tartışmada öldürüldü. Bunun üzerine Ayna ailesi Adana’dan Ankara’ya taşındı. Bu olaydan yıllar sonra Ayhan Ayna’nın kardeşleri Mehmet (36) ile Ali Can (34) Ayna, ağabeylerinin ölümünden İzzettin Şeker’i sorumlu tutarak, infaz planları yapmaya başladı. Mehmet, Alican Ayna, akrabaları Şirvan Ayna (24), Erdal Zengin (28) ve arkadaşları Hebat Sevilen (19) ile kiralık araçla Adana’ya geldiği ve Şeker’in çay ocağında keşif çalışması yaptıktan sonra infazı gerçekleştirdikleri belirlendi.