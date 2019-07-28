Edinilen bilgiye göre, M.Y. adlı şüpheli otomobille boşandığı eşi B.C.’nin ikamet ettiği Bahçe Mahallesi 0579. Sokak'taki eve geldi. Silahla rastgele ateş edip eski eşini baldırından yaralayan M.Y. kayıplara karıştı. Baldırına 2 kurşun isabet eden B.C., olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. B.C.’nın tedavisi devam ederken, polisler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 