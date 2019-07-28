Edinilen bilgiye göre, M.Y. adlı şüpheli otomobille boşandığı eşi B.C.’nin ikamet ettiği Bahçe Mahallesi 0579. Sokak'taki eve geldi. Silahla rastgele ateş edip eski eşini baldırından yaralayan M.Y. kayıplara karıştı. Baldırına 2 kurşun isabet eden B.C., olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. B.C.’nın tedavisi devam ederken, polisler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Ayrıldığı eşini silahla yaraladı
28.07.2019 - 17:32 | Son Güncelleme: 28.07.2019 - 17:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi, ayrıldığı eşini silahla yaraladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : ayrı,eş,silah,
640181 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/640181.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER