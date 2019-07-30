Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarımsaklı açıklarından şişme botla Midilli'ye gitmeye çalışan bir grup düzensiz göçmen, devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı görevli bir uçağın radarı tarafından fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, şişme botta bulunan 15 Kongo, 13 Suriye, 3 Güney Amerikalı 31 düzensiz göçmeni yakalayarak kıyıya çıkardı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler hakkında yasal işlemler başlatıldı.