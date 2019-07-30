Sahil Güvenlik Mobil Radar timi tarafından Datça’nın Emecik bölgesinde gerçekleştirilen devriye görevi esnasında yasa dışı yollardan kaçma hazırlığında olan düzensiz göçmenler tespit edildi. Yapılan kontrollerde 13 Irak uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Datça İlçe Jandarma ekiplerine teslim edildi.
Datça’da 13 göçmen yakalandı
30.07.2019 - 19:21 | Son Güncelleme: 30.07.2019 - 19:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla Datça ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Irak uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Etiketler : Datça,kaçak göçmen,
640616 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/640616.aspx
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