Aldığı bir istihbaratı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri ihbar edilen botu Müselim açıklarında yakaladı. Ekipler kaçak bot içerisinde 16 erkek, 8 kadın, 14 çocuk toplam 38 mülteciyi yakaladı. Yasa dışı yollardan kaçmak isteyen mülteciler Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca yürütülen işlemlerinin ardından Ayvacık’ta bulunan geri gönderme merkezine teslim edildi. 