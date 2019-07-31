Aldığı bir istihbaratı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri ihbar edilen botu Müselim açıklarında yakaladı. Ekipler kaçak bot içerisinde 16 erkek, 8 kadın, 14 çocuk toplam 38 mülteciyi yakaladı. Yasa dışı yollardan kaçmak isteyen mülteciler Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca yürütülen işlemlerinin ardından Ayvacık’ta bulunan geri gönderme merkezine teslim edildi.
Çanakkale'de 38 mülteci yakalandı
31.07.2019 - 09:18 | Son Güncelleme: 31.07.2019 - 09:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’de 38 mülteci yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli adasına kaçmak isterken yakalandı.
Etiketler : Çanakkale,kaçak göçmen,
640711 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/640711.aspx
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