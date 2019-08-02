Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum’un Karayazı ilçesinde beslenen bir ton yüz kiloluk “Paşa” isimli kurbanlık kurban alıcılarının da gözlerini kamaştırıyor. Paşa’nın sahibi Mustafa İz, “Kurbanlık hayvanımızı Karayazı’da 8 ay besledikten sonra Erzurum hayvan pazarına getirdik. Ot ve arpa kırması ile besledik. Hayvanımızda kurban olmayı gerektiren her şey tamam. 'Paşa'nın fiyatı 22 bin 500 yüz liradır. Alıcıları bekliyoruz" dedi.

Kurban pazarında kurbanlıklar için pazarlık eden alıcı ve satıcılar arasında da renkli görüntüler yaşanıyor. Arabulucuların yardımıyla yapılan pazarlıklar ilgiyle izleniyor. Kurbanlıkların önümüzdeki haftadan itibaren pazarda daha yoğun olacağını dile getiren besiciler, fiyatların uygun olduğunu ve herkesin kurban kesebileceğini belirtiyor.