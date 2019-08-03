Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldığı C.Ö.'yü takibe aldı. Şüpheli şahıs ile fiziki teması görülen iki şahıstan 1 adet ecstasy hap elde edildi. C.Ö.'nün yanındaki iki şahıs Cumhuriyet Mahallesi'nde bir araç içerisinde yakalandı. Gözaltına alınan C.Ö.'den 32 adet ecstasy hap, araç içerisindeki diğer bir şahıstan 21 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap elde edildi. Soruşturma kapsamında 4 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakıldı. C.Ö. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.



Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.Ö. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.