Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Beştepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Almanya’da yaşayan ve tatil için memleketlerine gelen A.B. (72) ile 69 yaşındaki eniştesi İ.D., mahalledeki su deposunun olduğu bölgede arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından evine giden A.B., evden aldığı av tüfeği ile eniştesine ateş etti. Silah sesini duyan mahalle sakinleri, olay yerine geldiklerinde İ.D.’yi kanlar içerisinde buldu. Kafasından vurulan İ.D.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Zanlı A.B., ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İ.D.’nin cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.