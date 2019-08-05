Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar tatil planlarını tamamladı. Dokuz gün ilan edilmemesine rağmen yaz dönemi olması sebebiyle, çoğu kimse bayram tatilini yıllık izinle birleştirdi. Yaklaşık 10 milyon kişinin yollara düşmesinin beklendiği Kurban Bayramı’nda, 4,5 milyon vatandaşın sahillere, kalanının da memleketlerine gitmesi bekleniyor. Bu dönemde 10 milyar TL’lik “bayram ekonomisi” oluşacağı öngörülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı’nın ‘yüksek sezon’a denk geldiğini belirterek “Tatilin dokuz gün ya da beş gün olması bir şey ifade etmiyor. Otelci arkadaşlardan öğrendim, yerlerin çoğu dolu. Bodrum’da da hepsi doldu. Bu sene 50 milyon hedefini aşacağız gibi gözüküyor” dedi. Bu arada otobüs biletleri tükendi, ek seferlerde ise yerler azaldı. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım “On bin ek sefer için satışa sunulan biletler de tükenmek üzere. Yolcularımızın biletlerini bir an önce almasını tavsiye ediyoruz. 353 otobüs firması, 8 bin 500 otobüsle hizmet verecek. Normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısı, bayram boyunca 27 bine kadar çıkarılacak” diye konuştu.