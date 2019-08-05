Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un trafik yoğunluğunun azaltılması için raylı sisteme önem veriliyor. Bugün itibarıyla kentte 233 kilometre uzunluğundaki raylı sistem hattı ile toplu ulaşım hizmeti veriliyor. Şu anda 221 kilometre raylı sistem hatlarının inşaatı sürüyor. Çalışmaların 2023 sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Bu hatların hizmete alınması ile şehrin metro sistemli toplu ulaşımının 454,75 kilometreye çıkması hedefleniyor. Ayrıca raylı sistem metro hatları içerisinden öncelik arz eden hatların belirlenip ihaleye çıkılması da planlanıyor. İhalesi yapılmış ancak bazı sebeplerden dolayı durdurulmuş, yapımı kısmen devam eden ve yapımına hiç başlanmamış raylı sistem hatlarının durumu ise yeniden gözden geçiriliyor. Yeni finans kaynakları değerlendirilerek ve işi yüklenen firmalar ile görüşülerek, yeni bir program çerçevesinde bu projelerin tekrar hayata geçirilmesi düşünülüyor. Bu hatların hızlıca tamamlanarak işletmeye alınması hedefleniyor.