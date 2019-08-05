Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çavuşköy’den Malkara istikametine seyreden Murat Öz (27) yönetimindeki 59 DD 551 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Taklalar atan araç hurdaya dönerken, sürücüsü Murat Öz ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan hayatını kaybeden genç sürücüsünün 20 gün sonra düğününün olacağı öğrenildi.